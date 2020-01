Man uit Erica krijgt celstraf voor oplichten groothandel Oldenzaal

Dat meldt RTV Oost. De mannen pleegden deze misdaad eind 2015 en begin 2016. Het Oldenzaalse bedrijf bleek begin 2016 al een tijd de betalingen niet aan een Amsterdamse drankenleverancier over te maken, maar naar een rekening die op naam stond van de man uit Erica.

Nieuw bankrekeningnummer

In de administratie van de Twentse groothandel zat een brief uit Amsterdam waarin melding werd gemaakt van een nieuw bankrekeningnummer. Omdat de brief met de mededeling betrouwbaar leek, het zat in dezelfde enveloppe als een factuur uit Amsterdam, nam het Oldenzaalse bedrijf de wijziging op in zijn betaalsysteem.

Nadat er uit Amsterdam klachten kwamen over een betalingsachterstand, werd duidelijk dat er iets mis was. Door snel ingrijpen van de bank kon er nog 200.000 euro worden teruggehaald.

Goud

Uit onderzoek is gebleken dat het geld bijna direct werd doorgeboekt naar de rekening van een 51-jarige zakenman uit Dongen. Het geld werd gebruikt voor de aankoop van drie goudstaven. Volgens de Brabander was dat in opdracht van de man uit Erica. Hij zou met een vuurwapen zijn bedreigd door gemaskerde mannen, die hem dwongen om goud te kopen en het daarna afpakten.

De officier van justitie verwierp tijdens de zitting de verhalen van de twee. Die verzonnen maar iets om te verdoezelen dat ze het verduisterde geld witwasten. Daarnaast is niet duidelijk geworden wie de valse brief verstuurde.

Terugbetalen

Naast de opgelegde celstraf moeten de twee oplichters bijna 175.000 euro terugbetalen aan de horecagroothandel in Oldenzaal. Daarnaast moeten ze de kosten vergoeden die het Amsterdamse bedrijf maakte in het onderzoek naar de fraude: ongeveer 12.000 euro. Het Openbaar Ministerie mag de onterecht verkregen winst van 250.000 euro innen bij de beide oplichters.