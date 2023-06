Meppeler bruggen net op tijd open voor Grachtenfestival: 'Was tot laatste moment spannend'

"Je moest eens weten hoeveel telefoontjes wij hebben gekregen van eigenaren van oude boten of het dit jaar wel doorging." Bij Arnold Schuurman, voorzitter van het Grachtenfestival in Meppel, is er sinds een week grote opluchting. Lang was namelijk onduidelijk of het evenement wel gehouden kon worden.

De oorzaak zat hem niet in de financiën, maar in een paar bruggen. In februari stortte een deel van de bovenkant van een brug in Meppel neer. Sindsdien konden boten niet meer de grachten van Meppel invaren. Een brug eerder, bij de sluis om het centrum in te komen, kampte daarentegen met een storing, waardoor die niet open kon.

"Terwijl we in februari of maart eigenlijk altijd de beslissing moeten maken, en alle financiële verplichtingen aangaan", zegt Schuurman. Deze twee bruggen zijn net de eerste bruggen die gepasseerd moeten worden om in de grachten in het centrum te komen.

Het duurde en duurde maar. Eerst werd de Boazbrug helemaal afgesloten voor verkeer. Er werd onderzoek naar de oorzaak van het instorten gedaan. Begin april is de brug weer toegankelijk voor voetgangers en fietsers, nadat de volledige bovenkant eraf is gehaald. Maar boten kunnen er dan nog altijd niet langs. De brug kan immers niet open.

50 boten

Eind mei is de hele brug eruit gehaald: boten kunnen de grachten weer in. Er is alleen nog een ander probleem: de brug bij de sluis. Die kampt dan nog met een storing. Een weekje geleden is de storing aan de brug verholpen, waarmee het festival gered is. "Tot het laatste moment was het spannend voor ons. De bruggen waren onze grootste zorg." Inmiddels staat de Sluisbrug regelmatig open voor boten, zodat ze de sluis in kunnen. Grotere boten, kleine bootjes, zeilboten, sleepboten, bakdekkers, maar vooral allemaal oude boten.

Dit weekend is de zeventiende editie van het Grachtenfestival in Meppel. Het hele weekend liggen er net geen vijftig historische boten in de grachten. "We hebben het hele jaar contact met de eigenaren van de boten. We sturen ze bijvoorbeeld een kaartje met de verjaardag en nieuwjaar. Zo hopen we dat ze ieder jaar weer willen terugkeren naar Meppel. Er komen geen nieuwe oude schepen bij, die worden niet meer gemaakt."

Behalve de boten is er allerlei vermaak. Oude beroepen als touwslager, glasblazer of tinnegieter worden gedemonstreerd, er is een shanty- en piratenfestival, modelbouwverenigingen geven een vaarshow, er zijn een viswedstrijden en er treden artiesten op als De Dikdakkers en René Karst. Zoals ieder jaar komt ook de marine, maar vanwege de oorlog in Oekraïne komt die deze keer met minder boten.

Boten op zonne-energie

Nieuw, en eenmalig, onderdeel is de Young Solar Challenge, een wedstrijd met zelfgemaakte boten aangedreven door zonne-energie. 35 teams van jongeren in de leeftijd van 14 tot 17 jaar uit heel Nederland doen daaraan mee. Wie wint, mag zich Nederlands kampioen noemen. Voor de deelnemers is een weiland bij Steenwijk omgebouwd tot tijdelijke camping. "De verplaatsing van de deelnemers en de boten lijkt wel een hele militaire operatie", zegt Schuurman.

Jongeren tussen de 11 en 13 jaar hebben een radiografisch bestuurbare boot op zonne-energie gebouwd, en hebben daarin een wedstrijd.