'Tom Poes' Meijer komt op valreep met list voor kwestie De Tip Norg

Bewoners van achttien vakantiehuizen in bosgebied 'De Tip' in Norg beschikken, als het aan de gemeente Noordenveld ligt, binnenkort over een permanente woonbestemming. Daarmee zou een einde komen aan een jarenlang gedoogbeleid van de gemeente. De enige bezwaren tegen het plan komen uit de hoek van het nabijgelegen camping- en bungalowpark De Norgerberg.

Eigenaresse Susan van Rijswijk vreest dat de transformatie van de woningen in De Tip (een verzamelnaam voor het gebied rondom de Postmaatseweg en de Langeloërweg, red.) de bedrijfsvoering van De Norgerberg in de weg kan gaan zitten.

'Nieuwe mensen klagen sneller'

Een aantal woningen staat namelijk binnen een straal 50 meter van haar bedrijf. In het geval van - bijvoorbeeld - geluidsoverlast, heeft iemand met een woonbestemming meer rechten dan iemand in een recreatiehuisje. Momenteel is volgens Van Rijswijk de relatie met de omwonenden goed, "maar je weet niet wat er gebeurt als de woning verkocht wordt en er mensen uit de Randstad komen wonen."

De onderneemster denkt dat nieuwe bewoners sneller zouden klagen over geluidshinder en daarmee haar bedrijf dwars kan zitten. Anderhalf jaar geleden diende De Norgerberg een zienswijze in, waarna de gemeenteraad van Noordenveld het college vroeg om 'een list' te verzinnen. Op die manier zouden zowel bewoners als De Norgerberg er samen uit moeten komen.

De list van Tom Poes

Het raadslid dat anderhalf jaar geleden opriep tot het verzinnen van een list, is vandaag de dag wethouder. Robert Meijer (VVD) is zelfs de verantwoordelijk wethouder en kwam na een korte schorsing opeens tóch met een list op de proppen.

Hij heeft beloofd om te gaan kijken naar een mogelijk herziening van het bestemmingsplan bij één van de woningen rondom De Norgerberg. Mogelijk krijgt die een 'dubbele bestemming': zowel recreatief als wonen.

"Verder zijn wij bereid te faciliteren bij het gesprek over recht van eerste koop", beloofde Meijer. Daarmee komt hij tegemoet aan de wens van De Norgerberg om - wanneer de woningen binnen de 50 meter van het recreatiebedrijf worden verkocht - als eerste in gesprek te mogen gaan.

Eind aan scheve situatie?

Campingeigenaar Van Rijswijk was na afloop blij met de toezegging van wethouder Meijer om te kijken naar een oplossing. "We zijn opgelucht dat er een manier lijkt te zijn die voor zowel voor de buren als voor ons werkbaar en acceptabel is. Dat is voor ons het belangrijkst."

Mevrouw Wolbers is na afloop van de raadsvergadering ook tevreden. Zij woont al sinds 2008 in een woning naast de camping en wacht sindsdien al op de permanente woonbestemming. "Dat zou een einde maken aan een scheve situatie, namelijk dat de helft van de straat wél een woonbestemming heeft en de rest niet."

Niet geëscaleerd

Wolbers denkt verder dat De Norgerberg niet te veel moet vrezen voor toekomstige bewoners. "Ik woon hier al vijftien jaar en heb nog nooit last van de camping gehad. De Norgerberg heeft het hele gebied, sinds zij het bungalowpark hebben overgenomen, netter gemaakt. Ik zie geen reden om ooit tot klachten te komen."

Volgens Wolbers is de situatie rondom De Norgerberg hét voorbeeld dat permanent wonen en een recreatiebedrijf hand-in-hand kunnen gaan. Van Rijswijk benadrukt op haar beurt dat ze ziet dat collega's in het land daar soms andere ervaringen mee hebben. "Ik denk dat wij tot de gelukkigen behoren waarbij het niet geëscaleerd is en nu is het zaak om dat voor de toekomst te waarborgen."