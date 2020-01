Het is definitief: Slagveer verruilt FC Emmen voor Puskás Akadémia

Het hing sinds zondagavond al in de lucht en nu is het definitief. Luciano Slagveer gaat FC Emmen verlaten en vervolgt zijn carrière in Hongarije bij Puskás Akadémia FC, de huidige nummer vier in de hoogste competitie. Vanmiddag had hij samen met zijn zaakwaarnemer al een rondleiding door het nieuwe stadion van de club.

Slagveer laat weten dat hij een contract heeft getekend tot de zomer van 2022. "Ik hoop dat ik de lijn van de laatste weken hier door kan trekken", aldus de snelle aanvaller. FC Emmen krijgt voor het vertrek van de snelle aanvaller, naar verluidt, een kleine vergoeding.

Van Drenthe naar Friesland

De 26 jarige Slagveer, die werd geboren in Rotterdam maar opgroeide in Nieuw Buinen, kwam via de plaatselijke vv bij FC Emmen terecht. Door de samenwerking met SC Heerenveen belandde hij in de jeugdopleiding van van die club, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde in alle jeugdelftallen. Bovendien werd hij regelmatig opgeroepen voor jeugdinterlands. In totaal speelde hij twaalf keer in het oranje. In 2013 debuteerde hij in het grote Heerenveen en uiteindelijk zou hij in vijf seizoenen 117 keer in competitieverband spelen voor de Friese club.

In de zomer van 2017 maakte de snelle aanvaller een lucratieve transfer naar Lokeren waar hij een driejarig contract tekende, maar in België werd het sportief gezien geen succes. In de winter, een half jaar later, werd hij voor een half jaar verhuurd aan FC Twente. Na dat half jaar keerde hij aanvankelijk terug naar Lokeren, maar FC Emmen meldde zich al snel om de oud-jeugdspeler voor een seizoen te huren.

Water bij de wijn

Slagveer kwam tot 24 optredens en drie treffers bij FC Emmen, het eerste jaar van de Drentse club in de eredivisie. Emmen wilde het verblijf van Slagveer in de zomer graag met een jaar verlengen, maar Lokeren wilde niet meewerken aan een nieuwe huurconstructie en dus keerde Slagveer na een groot gedeelte van de voorbereiding terug naar België. Een seizoen lang op de tribune zitten was geen optie voor de Rotterdamse Drent en dus deed Slagveer flink wat water bij de wijn en keerde hij op de laatste dag van de zomerse transferwindow toch weer terug naar Emmen.

Zijn start was veelbelovend, met sterke optredens (en treffers) tegen Feyenoord en ADO Den Haag. Na zes basisbeurten verloor hij zijn plek in het elftal eind oktober, na de verloren wedstrijd tegen FC Twente. De laatste vier competitieduels van 2019 zat Slagveer wel bij de selectie, maar viel hij niet in. Zondag tegen Heracles keerde hij terug in de basis, ten koste van Nikolai Laursen en werd hij door de bezoekers van deze site gekozen tot 'man of the match'.