Emmense helpt slachtoffers van nieuwe oorlogsramp in Oekraïne: 'Alles is kapot'

De pijn van de ramp die zich voltrekt na de verwoesting van de immense Kachovka-stuwdam in Oekraïne, wordt over de hele wereld gevoeld. Zo ook bij Emmeke Vierhout, die zich samen met andere vrijwilligers heeft gegroepeerd in stichting Kyiv De Leeuw om hun steentje bij te dragen aan hulpverlening voor de oorlogsslachtoffers.

De vrouw van de inmiddels bekende Kees Huizinga weet wat er nodig is om iets te kunnen betekenen voor de getroffenen. "Waterfilters, waterpompen, generatoren, boten voor het vervoer, maar ook levensmiddelen", somt ze op.

De dam in de Dnipro-rivier werd gisteren door een explosie verwoest. Volgens de Oekraïense autoriteiten is de dam door Rusland, die de controle over de dam had, opgeblazen. Moskou uit juist beschuldigingen aan het adres van de Oekraïners.

Enorme schade aangericht

Tussen de verwijten door hebben zeker 17.000 mensen hun huis en haard moeten verlaten. President Zelensky van Oekraïne voegde daar nog aan toe dat honderdduizenden inwoners het moeten stellen zonder toegang tot drinkwater. En de verwoestingen die de dampdoorbraak heeft aangericht, zijn nog niet eens aan de oppervlakte gekomen. De hulpverlening richt zich op een gebied van de grootte van een land als België.

"Het verdrinkingsgevaar is waarschijnlijk geweken, maar nog altijd worden mensen geëvacueerd", benoemt Vierhout. "En komt er meer ellende: alles is kapot, onder water en onder de modder gelopen en de elektriciteit is uitgevallen."