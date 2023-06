Assenaar milder bestraft voor seksuele uitbuiting van vrouw

De rechter hanteert iets andere richtlijnen dan het Openbaar Ministerie (OM) waardoor de straf anders uitpakt. Bovendien houdt de rechter er ook rekening mee dat in de periode waarin de vrouw werd uitgebuit, de man een tijdje in de gevangenis zat. Op dat moment stond de relatie op een laag pitje, oordeelde de rechter.

Andere mensenhandelzaak

De vrouw deed begin vorig jaar aangifte. Ze werd gehoord in een andere mensenhandelszaak als getuige. Ook in die zaak was sprake van het seksueel uitbuiten van vrouwen. De vrouw vertelde dat haar hetzelfde was overkomen. De rechter vindt het voldoende bewezen dat de Assenaar haar zucht naar drugs versterkte.