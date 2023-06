Jonge statushouders opgevangen in centrum van Norg

Maximaal zeven jonge statushouders, in de leeftijd van 15 tot 21, worden binnenkort opgevangen aan het Zandvoort in Norg. Omwonenden werden deze week per brief of persoonlijk op de hoogte gesteld.

De statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) worden opgevangen in een boerderij in hartje Norg, grenzend aan het parkeerterrein van de PLUS-supermarkt. De gemeente Noordenveld moet van het Rijk nog dit jaar negentig statushouders onderdak bieden. Eerder dit jaar maakte de gemeente al bekend statushouders in de Noorderkroon in Roden te willen huisvesten. Dat plan geeft nogal wat reuring in het Rodense.

Werken aan toekomst

"Deze jongeren hebben al een hele procedure doorlopen en mogen in Nederland blijven, om te werken aan hun toekomst", schetst wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks). "Als ze tussen de 18 en 21 zijn, gaan ze kijken naar een andere locatie waar ze een toekomst kunnen opbouwen."

De jongeren zijn aan het werk of gaan naar school, zegt Wekema. "Ze hebben dus een dagbesteding en staan onder voogdij van stichting Nidos." Deze stichting vraagt voogdij aan voor minderjarige asielzoekers die naar Nederland komen.

Sporten en een baantje

Het was stichting Nidos die de gemeente Noordenveld benaderde met de locatie aan het Zandvoort in Norg. Volgens wethouder Wekema biedt de centrale plek kansen. "De jongeren kunnen vanaf het nabijgelegen busstation makkelijk met het ov naar werk of school."

Daarnaast wordt geprobeerd de jongeren in contact te brengen met sportverenigingen en ondernemers, zodat ze zich mogelijk bij een club kunnen aansluiten of een baantje in het dorp kunnen krijgen.

Geschrokken

Enkele omwonenden zijn volgens Wekema 'geschrokken' over de komst van de statushouders. "Maar als ze de situatie uitgelegd krijgen, hebben sommigen dan wel weer begrip voor de situatie."

De vraag waarom statushouders gehuisvest worden ten tijde van woningnood terwijl andere jongeren niet aan de bak komen, voorziet de wethouder al. "Dat is ook een opgave die we hebben als gemeente. We werken er hard aan dat er voor jongeren in Noordenveld genoeg woonruimte beschikbaar komt en blijft."

Datum onbekend

Volgens Wekema hebben de statushouders die nu in Norg komen wonen 'geen voorrang'. "Maar dit verzoek kwam op ons pad. Vandaar dat wij meewerken aan deze tijdelijke oplossing."