Minder auto-inbraken in Nederland, maar in Drenthe juist meer

In Drenthe zijn er in 2019 meer auto-inbraken geregistreerd dan het jaar ervoor (foto: Wikimedia Commons)

In Drenthe is in 2019 meer uit auto's gestolen dan in het jaar ervoor. Vorig jaar werden er in de hele provincie 381 inbraken geregistreerd: een toename van 2 procent ten opzichte van 2018.

Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Independer, op basis van politiecijfers over 2019. In Assen vond de grootste toename van het aantal auto-inbraken plaats. In de provinciehoofdstad zijn vorig jaar 28 inbraken meer geregistreerd dan het jaar ervoor. In Hoogeveen is het aantal het meest gedaald in onze provincie; met 31 incidenten.

Drenthe gaat met de toename van het aantal inbraken tegen de landelijke trend in. Vorig jaar werden in Nederland 48.499 auto-inbraken geregistreerd: een daling van 9,3 procent ten opzichte van 2018.

Hoeveel auto-inbraken zijn er vorig jaar in jouw gemeente geregistreerd? Zie de interactieve hieronder:

Noordelijke provincies

Naast Drenthe is er ook in Groningen en Friesland een toename te zien. In de twee buurprovincies is in 2019 respectievelijk 21 en 4 procent meer inbraken geteld. Van alle provincies daalde het aantal inbraken het meest in Zeeland, namelijk met 35 procent.