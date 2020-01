Wonen de bewoners van 't Ruige Veld terecht of onterecht op de locatie in Rolde?

Mogen de bewoners van 't Ruige Veld in Rolde wel of niet in de instelling wonen? Dat is de vraag waar de voorzieningenrechter zich over moet buigen. De gemeente Aa en Hunze, Stichting Altijd Zorg en de bewoners stonden vanmiddag tegenover elkaar bij de rechtbank in Groningen.

Aanleiding voor de rechtszaak is een dwangsom die de gemeente Aa en Hunze heeft opgelegd. De gemeente is van mening dat er volgens het bestemmingsplan niet op de plek gewoond mag worden en vindt dat dat wel gebeurt. Als de bewoners niet voor vrijdag weg zijn, moet Altijd Zorg een dwangsom betalen. Altijd Zorg maakt hier bezwaar tegen.

Per direct gesloten

De vete tussen beide partijen ontstond in november vorig jaar. Burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze besloot toen de zorginstelling per direct te sluiten omdat er 'ernstige zorgen over de kwaliteit van de geleverde zorg' zou zijn. Dat zou leiden tot onveilige situaties.

Altijd Zorg stapte daarop naar de kortgedingrechter, die dezelfde nacht besloot dat de instelling weer geopend moest worden. Personeel van een andere instelling, waaronder Humanitas, werd ingevlogen om de zorg over te nemen, iets dat tot veel onrust leidde bij de bewoners.

Andere maatregel

Twee weken later bepaalde de rechter dat Altijd Zorg de zorg in de instelling weer terugkreeg. De gemeente had niet duidelijk genoeg gemaakt waarom de situatie zo zorgelijk was, dat er per direct moest worden ingegrepen.

De gemeente kwam daarop met een andere maatregel. Er werd besloten om het bestemmingsplan te wijzigen, iets waar de gemeenteraad mee instemde. Totdat er een nieuw bestemmingsplan is, wordt het huidige plan bevroren. Hierdoor kunnen er geen uitzonderingen worden gemaakt.

Meer tijd nodig

En daar wringt de schoen. De gemeente is van mening dat met het huidige bestemmingsplan een groot deel van de bewoners er onterecht woont. Zij hebben wel een zorgindicatie, maar die geeft ze geen recht op bewoning. Altijd Zorg vindt dat dat wel zo is en dat met de zorg die ze bieden het noodzakelijk is dat de bewoners er 24 uur zitten.

Na een lang debat met voor- en tegenargumenten besloot de voorzieningenrechter dat hij meer informatie nodig had om tot een oordeel te komen. Volgende dinsdag week gaat de rechtszaak verder. De gemeente heeft daarom beloofd dat er tot dinsdag geen dwangsom wordt opgelegd.