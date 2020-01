Luciano Slagveer: 'FC Emmen vangt geen jackpot voor mij'

Slagveer weet niet hoe hoog deze vergoeding is. "De situatie was ook wel heel lastig. Mijn status was eigenlijk 'amateur', nadat ik terugkeerde uit België. Maar ik heb begrepen dat er toch een vergoeding wordt betaald en ik hoop voor FC Emmen ook dat dat zal gebeuren, maar de jackpot zal het niet zijn."

Slagveer is blij dat hij een club heeft gevonden waar hij vertrouwen krijgt. "Maar dat wil niet zeggen dat ik bij Emmen niet blij was, alleen was ik voor de winterstop wekenlang de tweede man achter Nikolai Laursen en de verwachting is dat ik hier de eerste man zal zijn op de rechterflank."

'De trainer werd in Spanje meer en meer verliefd op mij'

De trainer van Puskás (Zsolt Hornyák) overtuigde Slagveer om naar Hongarije te komen. "Hij meldde zich al voor de winterstop en in Spanje bleken we toevalligerwijs in hetzelfde hotel te zitten en werd de trainer nog enthousiaster en, zoals hij het zelf zei, 'verliefd op me'."

Voor veel mensen zal de stap van Slagveer toch als opmerkelijk worden gezien. De aanvaller legt uit dat het anders is. "Een club als Emmen gaat toch meer voor talenten die ze kunnen doorverkopen en dat was dat voor mij nadelig. Ik ben geen talent meer en mijn concurrent (Nikolai Laursen, red.) is dat wel en dus heeft hij misschien ook wel een streepje voor."

'We gaan voor Europees voetbal'

Slagveer komt terecht bij een club met twee oud-eredivisiespelers: Yoëll van Nief en Thomas Meißner, die afgelopen zomer de overstap maakten van respectievelijk Heracles Almelo en Willem II. "Het is een heel moderne club, met een nieuw stadion. Alle voorzieningen zijn top en de club, die nog betrekkelijk jong is, is zeer ambitieus. Op dit moment staat Puskás vierde, maar het doel is om als tweede of derde te eindigen. Lukt dat, dan spelen we Europees voetbal. Op termijn wil deze club doorgroeien tot beste club van Hongarije."

De komende dagen zal Slagveer veel pendelen tussen het hotel en het trainingsveld. "En dan hoop ik dat zaterdag zal spelen tegen Debreceni VSC. Verder hoop ik zo snel mogelijk een huisje te vinden in Boedapest, zodat mijn vriendin en zoontje hierheen kunnen komen."

