'Tegenhouden publicatie rapport van Jehovah's Getuigen is klap in gezicht misbruikslachtoffers'

Slachtoffers tijdens een protest bij het hoofdkantoor in Emmen in 2018 (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Een klap in het gezicht van de slachtoffers. Zo noemt stichting Reclaimed Voices het kort geding dat door Jehovah's Getuigen, met het hoofdkantoor in Emmen, is aangespannen. Volgens de Jehovah's Getuigen brengt de publicatie van een onderzoek naar seksueel misbruik de organisatie onherstelbare schade toe.

Vanmiddag om 13.30 uur dient het kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland in Utrecht. De Jehovah's Getuigen willen de publicatie van het onderzoeksrapport naar seksueel misbruik binnen de organisatie tegenhouden. Kort na de start van het onderzoek kwamen er honderden meldingen binnen bij het meldpunt, dat opengesteld is voor het onderzoek.

Dit wetenschappelijke onderzoek, dat door de Universiteit van Utrecht is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), moet de ernst en omvang van seksueel misbruik binnen de gemeenschap weergeven.

'Respectloos'

"Ik vind het echt een schande dat ze kort voor de publicatie nog een kort geding aanspannen. Dat is respectloos tegenover de slachtoffers, de overheid en de Universiteit van Utrecht", reageert Frank Huiting van Reclaimed Voices. "Het is te gek voor woorden dat de uitkomsten van een wetenschappelijk en onafhankelijk onderzoek als feitelijk onjuist bestempeld worden."

Huiting heeft zelf met seksueel misbruik te maken gehad binnen de gemeenschap. Dat hij niet gehoord werd, er niks gebeurde en hem afgeraden werd om naar de politie te stappen, was voor hem de reden om te breken met de gemeenschap. Samen met anderen richtte hij Reclaimed Voices op, om slachtoffers een luisterend oor te bieden en om te proberen een beleidsverandering voor elkaar te krijgen. Hun acties hebben geleid tot een motie in de Tweede Kamer, waarmee dit onafhankelijke onderzoek is bewerkstelligd.

"Dit kort geding zegt wel weer iets over hun mindset en cultuur", aldus Huiting. "Dat ze een afwijkend wereldbeeld hebben en zichzelf boven de wet verheven. Het gaat hier om seksueel misbruik, niet om een reputatie."

'Hetze'

Woordvoerder Michel van Hilten van het hoofdkantoor in Emmen laat weten niet op de zaken vooruit te willen lopen. Een jaar geleden zei hij voor de camera van RTV Drenthe dat 'de Jehovah's Getuigen zich niet herkennen in de hetze die momenteel gaande is tegen ons.'

Van Hilten weerspreekt de honderden meldingen van seksueel misbruik bij Reclaimed Voices. "Wij houden geen statistieken bij, maar het aantal dat door de stichting wordt genoemd, is wel heel erg veel. Als het zulke aantallen geweest zouden zijn, dan zou het ons wel opgevallen zijn." Reclaimed Voices wordt door de gemeenschap gekenmerkt als een 'schreeuwstichting met tendentieuze stellingname'.

Gevolgen publicatie onduidelijk

Het kort geding is vanmiddag mogelijk achter gesloten deuren, op verzoek van de Jehovah's Getuigen. Daar besluit de rechtbank nog over.

Woordvoerder Maarten Post van de Universiteit van Utrecht wil inhoudelijk niet ingaan op het kort geding. "De Jehovah's Getuigen willen de openbaarmaking tegenhouden en hebben een kort geding aangespannen tegen ons en de Nederlandse staat. Wij zijn daarbij aanwezig en zullen desgewenst vragen beantwoorden en een toelichting geven."

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC in Den Haag, een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. "We moeten kijken wat voor gevolgen het kort geding heeft voor de publicatie", zegt woordvoerder Vivienne Scheltema.

"Als de publicatie wel wordt tegenhouden, moeten we ons beraden op wat wij gaan doen", besluit Huiting. "De slachtoffers hebben in ieder geval recht op het rapport. Zij hebben immers meegewerkt aan het onderzoek."

