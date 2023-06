Huisartsenpraktijk op 20 vierkante meter: 'Bewust voor gekozen'

Hulp voor huisartsen

Om het proces richting een eigen huisartsenpraktijk in goede banen te leiden zochten Kiers en Fickweiler hulp bij Dokter Drenthe. Zij ondersteunen huisartsen die de stap willen zetten van waarnemend huisarts naar een huisarts met een eigen praktijk.

"De meeste huisartsen voegen zich tot een maatschap of nemen eentje over, dan is huisvesting op dat moment geen probleem", zegt Janneke van der Ham van Dokter Drenthe. "Maar na tien jaar willen ze uitbreiden, omdat het aantal patiënten en de zorgvraag toenemen en dan hebben ze ruimtegebrek. Ook dan kunnen wij ze helpen."