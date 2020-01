Prijswinnend restaurant Rolderstraat: 'Hopelijk zorgt prijs voor meer gasten'

Het leverde hem een Golden Award in de categorie restaurants op. "We hopen dat deze titel ervoor zorgt dat mensen uit Assen warmlopen om toch eens naar de Rolderstraat te komen voor wat lekkers", zegt Gajadhar.

Onrustige plek

Een steekpartij, een schietpartij en invallen zorgden het afgelopen jaar voor de nodige onrust in de straat. "Hier in de straat hebben we heel veel goede horeca, maar we merken dat vooral de Assenaren nog een drempel voelen. De bezorgservice van ons afhaalrestaurant loopt goed, omdat mensen dan niet naar de Rolderstraat hoeven te komen. Gelukkig is het nu een half jaar relatief rustig, dat merken we ook in de bezoekersaantallen van het restaurant", vult de restauranthouder aan.

Wachten op betere tijden

"Commercieel gezien was ik hier graag weggegaan. Ik heb een mooi product, maar mensen blijven weg uit de Rolderstraat. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om te blijven, want ik verwacht dat het uiteindelijk beter zal gaan", legt Gajadhar uit.

De publieksprijs moet er volgens hem ook voor zorgen dat mensen gelokt worden om naar de Rolderstraat te komen. "Mensen die niet uit de omgeving komen, zoeken op Google naar een restaurant en komen zo bij ons terecht. Assenaren voelen nog een drempel, terwijl we juist heel graag willen laten zien wat we in huis hebben. De gemeente heeft ondertussen ook besloten om meer te investeren in veiligheid, daar ben ik erg blij mee. Hopelijk werpt dat op den duur de vruchten af voor alle ondernemers in de straat", legt de uitbater uit.

Natuurlijk is hij vooral erg blij met zijn prijs. "Ik had niet verwacht dat een Surinaams restaurant de meeste stemmen van Drenthe binnen zou slepen", vertelt Gajadhar lachend.