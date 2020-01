Stichting in problemen: exploitatie kerk Borger blijkt lastig

De stichting beheer en behoud Willibrordkerk in Borger heeft financiële problemen. De exploitatie van de kerk, waarin cultuurpodium VANSLAG is gevestigd, loopt niet goed. De stichting overlegt nu met de gemeente Borger-Odoorn over de toekomst.

De stichting werd op 31 december 2015 eigenaar van het kerkgebouw voor het bedrag van één euro. Borger-Odoorn verkocht de kerk omdat de gemeente het belangrijk vindt dat het monument en het waardevolle orgel behouden blijven. De stichting is sindsdien verantwoordelijk voor het onderhoud.

'Exploitatie een probleem'

Voorzitter Jacob Bruintjes van de stichting beheer en behoud Willibrordkerk bevestigt de problemen. "Veel dingen gaan goed, zoals het aanboren van fondsen om investeringen te doen. Maar de exploitatie is een probleem. Het idee was dat we onszelf zouden kunnen bedruipen, maar dat blijkt lastig."

Cultuurpodium VANSLAG is gebruiker van de voormalige kerk, maar betaalt geen huur aan de stichting. "Ze doen het beheer van het gebouw en dat wordt verrekend met de huur", legt Bruintjes uit.

In het contract met de gemeente is vastgelegd dat Borger-Odoorn de kerk weer terug kan kopen voor één euro. "Dat is een optie, maar we zijn in gesprek en ik heb er vertrouwen in dat we er uit gaan komen", aldus Bruintjes, die oud-wethouder is van Borger-Odoorn.

Pand behouden

Wethouder Niek Wind zegt ook dat de gesprekken met de stichting 'in goede harmonie' verlopen. "Uitgangspunt is dat het pand behouden blijft en dat er een culturele en maatschappelijke invulling aan wordt gegeven, zoals nu het geval is. Er moet iets gebeuren", aldus Wind, die niet uitsluit dat de gemeente extra zal moeten bijdragen. Bedragen wil hij niet noemen.

De stichting klopte in 2018 ook al bij de gemeente aan voor extra geld. Volgens Wind werd er toen eenmalig 10.000 euro beschikbaar gesteld om extra onkosten te kunnen dekken.