Veroordeelde stalker manipuleert GGZ-behandelaar uit Assen

Dat meldt De Telegraaf. Op die sites vonden de behandelaars zichzelf met een volledig profiel terug als SM-meesteres of bondageliefhebster. Het gaat in totaal om zestien slachtoffers.

De vrouwelijke begeleiders hielpen hem voor het gedrag waarvoor hij al drie keer eerder is veroordeeld. In 2016 maakte Matthieu M. tien slachtoffers. In 2018 werd hij veroordeeld voor het hacken van socialemedia-accounts van Bekende Nederlanders. En in 2020 kreeg hij vier maanden voorwaardelijk voor computervredebreuk.