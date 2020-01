'Top Dutch-directeur' werkte ook voor Berenschot, provincies trekken onderzoeksopdracht in

Gedeputeerde Henk Brink heeft in overleg met zijn collega's uit Groningen en Friesland Berenschot laten weten dat ze de opdracht niet meer uit kunnen voeren. Brink heeft geen enkele aanwijzing dat Berenschot het onderzoek niet onafhankelijk uitvoerde, ondanks de relatie met De Boer. "Maar alleen al de schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden."

Lezingen voor Berenschot

RTV Noord, RTV Drenthe en Omrop Fryslân kwamen erachter dat Initio-directeur Gerard de Boer (en dus ook ook de 'baas' van Top Dutch) de afgelopen jaren meerdere betaalde opdrachten uitvoerde voor Berenschot. De Boer hield op uitnodiging van Berenschot lezingen over hoe een regio zich vanuit marketingperspectief goed kan presenteren. Omdat hij optrad als gastspreker gedurende de periode waarin ook de Top Dutch-campagne liep, sprak hij ook over Top Dutch. Berenschot betaalde De Boer voor zijn werkzaamheden. Dat ging om bedragen van zo'n 750 euro.

Binnenkort gaat De Boer opnieuw op aanvraag van Berenschot aan de slag. Hij houdt in april in het kader van de Leergang Groningen 2020 lezingen voor groepen ambtenaren, bestuurders en raadsleden. Voor de Leergang Groningen, waar Berenschot De Boer voor heeft ingeschakeld, wordt de inhoudelijke invulling en de betaling van de sprekers gedaan door Berenschot. Berenschot stemt ook de inhoud van de lezingen af met de sprekers. Managing director Hans van der Werff van Berenschot zegt dat het inschakelen van De Boer de onafhankelijkheid van het oordeel door Berenschot niet zal beïnvloeden.

RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Noord waren bezig met een rondgang onder leden van Provinciale Staten wat ze vinden van de werkzaamheden van De Boer voor Berenschot. De PVV in de Drentse Staten vindt het onacceptabel dat Berenschot het onderzoek uitvoert. D66 vindt dat een ander bureau het onderzoek moet uitvoeren, om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Op Drenthe denkt daar hetzelfde over. De fractievoorzitters van de collegepartijen reageerden nog niet op de vragen van RTV Drenthe.

Doel Top Dutch

Top Dutch werd in 2017 opgericht door ondernemers Gerard de Boer en Stef van der Ziel. Later haakten meer ondernemers aan, onder wie Niels Palmers uit Emmen en de Friese internetpartij Tres. Het doel van de campagne was om Tesla-topman Elon Musk te verleiden om een grote fabriek in Noord-Nederland te bouwen. De campagne werd later breder met als doel grote bedrijven naar het Noorden te halen.

Resultaten Top Dutch

De drie noordelijke provincies stelden gezamenlijk 1,2 miljoen euro ter beschikking voor de campagne. Door onderlinge ruzies haakten Van der Ziel, Palmers en Tres af. De onenigheid binnen het team speelt geen rol in het onderzoek, zegt de Groningse gedeputeerde Mirjam Wulfse tegen RTV Noord. "Het is een evaluatie van de drie provincies, vooral naar de effectiviteit van de campagne."

Provinciale Staten in Drenthe hebben al vaker aangedrongen op meer openheid en duidelijkheid over wat de Top Dutch-campagne nu echt oplevert. Brink en zijn collega's gaan op zoek naar een nieuw onderzoeksbureau. Onderzoeksvraag blijft - net als bij Berenschot - wat heeft de campagne heeft opgeleverd en of en hoe een vervolg van de campagne er in de toekomst uit moet komen te zien.