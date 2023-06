Arriva wil trein van Groningen naar Parijs: 'Prima plan, mits die stopt in Assen'

Arriva wil vanaf 2026 dagelijks een trein laten rijden tussen Groningen en Parijs. Will Gerbers van reizigersvereniging Rover Drenthe is aangenaam verrast door de aankondiging.

"Ik vind het een prima plan, mits die stopt in Assen", zegt ze. Dat is Arriva niet van plan. Het idee is om de trein te laten stoppen op Zwolle, Almere, Amsterdam Zuid, Schiphol Airport, Rotterdam Centraal, Antwerpen Centraal en Brussel Zuid. "Iedere trein die door Drenthe gaat, hoort in ieder geval te stoppen in onze hoofdstad", vindt Gerbers. Ze zegt te gaan proberen het voor deze verbinding voor elkaar te krijgen. "Dat doen we altijd."