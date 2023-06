Te veel bacteriën in het water: City Swim in Meppel is afgelast

De City Swim in de grachten van Meppel gaat aankomende zondag niet door. Uit een meting van dinsdag blijkt dat er te veel bacteriën in het water zitten.

Vorige week is er ook een meting gedaan, toen zijn er nagenoeg geen bacteriën gevonden. "Wij zijn reuze benieuwd waar deze verhoging vandaan komt", reageert organisator Robert de Vries. Vanochtend is hij op de hoogte gebracht van de uitslag van de laatste meting. Daarop is meteen besloten de zwemwedstrijd niet door te laten gaan.

"De gezondheid van de deelnemers gaat boven alles." Het gaat om een bacterie waardoor mensen aan de diarree raken, als ze er te veel van binnenkrijgen." Tot dusver had de organisatie ruim zestig aanmeldingen binnen, dat is gelijk met eerdere edities. "Met het mooie weer op komst, komen er altijd op het laatste moment nog aanmeldingen bij. We denken dat we rond de 80 à 85 deelnemers zouden hebben."

De City Swim wordt sinds 2016 gehouden en is onderdeel van het Grachtenfestival. Dat wordt dit weekend voor de zeventiende keer gehouden. Tijdens het Grachtenfestival liggen er bijna vijftig boten in de grachten.

Oorzaak is niet bekend

Deze week zijn al een aantal boten binnengekomen. "Het kan zijn dat een schip lozingen heeft gedaan in het water, maar dat is nog puur speculeren", zegt De Vries over de oorzaak van de spontane verhoging van het aantal bacteriën in het water.

Hij gaat er niet vanuit dat het komt door het warme weer. "We hebben wel vaker dit gehouden met warm weer. Vorig jaar was het zelfs nog warmer. De temperatuur moet dus geen probleem zijn." Om hoeveel bacteriën het gaat, weet hij ook nog niet. "Alleen dat de concentratie fors te hoog is."