Nino en opa Julius werken aan restaurantgids. 'Opa is wel heel eigenwijs. Hè opa?!'

"Ik zou deze hoek kiezen, opa." Nino Bouwers (20) staat met fototoestel in de hand op het terras van restaurant De Gaffel in Valthe. Julius Pangkey (82) heeft zijn statief iets verderop geplaatst. "Ik maak eerst deze," roept Pangkey. Samen zijn ze op pad voor de restaurantgids die Bouwers samen met twee oud-studievrienden maakt. "Smaken van Drenthe wordt een gids met toonaangevende restaurants in de provincie," legt hij uit. "Opa helpt mee met de foto's. Fotograferen is wat hij altijd heeft gedaan, wat mijn moeder deed en wat ik nu mag doen."