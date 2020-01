Rechtbank vindt publicatie geluidsopname Josef B. 'ontoelaatbaar'

De Rechtbank Noord-Nederland is niet blij dat de talkshow van Eva Jinek de stem van Josef B. heeft laten horen, terwijl daar een duidelijk verbod op ligt. In het tv-programma werd een geluidsfragment afgespeeld waarop de Oostenrijkse Ruinerwold-verdachte te horen is in de rechtszaal. "Dit is ontoelaatbaar", laat een rechtbankwoordvoerder weten. "Er zijn afspraken over gemaakt en die worden hier niet nagekomen."

De woordvoerder wijst erop dat duidelijk naar alle media is gecommuniceerd dat er geen opnamen van de verdachte gepubliceerd mochten worden. "Zelfs vlak voor het gewraakte fragment is dat door de rechtbankvoorzitter nog gezegd."

De rechtbank is aan het uitzoeken hoe dat toch kon gebeuren. Of de uitzending eventuele gevolgen heeft voor de media tijdens volgende zittingen, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we intern bespreken."

Fragment gisteravond

Yehudi Moszkowicz - de advocaat van Josef B. - zat gisteren aan tafel bij Jinek. Hij zei 'verbaasd' te zijn, nadat Eva Jinek het fragment liet horen. De presentatrice liet weten dat de geluidsopname afkomstig was van 'een actualiteitenrubriek'. Waar ze precies op doelde, is niet bekend.

