Drenthe gaat niet actief meehelpen aan nieuwe kunstijsbaan

De provincie gaat niet actief meehelpen aan het realiseren van een nieuwe kunstijsbaan in Drenthe. Er is geld voor een zogeheten bovenregionale sportvoorziening, maar dat hoeft geen ijsbaan te zijn.

Het Gewest Drenthe van schaatsbond KNSB heeft Provinciale Staten een brief gestuurd waarin het de Staten verzoekt opnieuw werk te maken van een kunstijsbaan in de provincie. Sterk Lokaal pleitte ervoor dat de provincie een nieuwe ijsbaan moet aanjagen en geld moet steken in de bouw, desnoods zelfs in de exploitatie. Sterk Lokaal staat daar alleen in.

Zowel Gedeputeerde Staten als andere partijen in Provinciale Staten willen eventueel alleen een financieel laatste zetje geven als er een nieuw haalbaar (en betaalbaar) initiatief voor een kunstijsbaan komt.

VVD: 'Liefst helemaal geen kunstijsbaan'

De VVD wil het liefst helemaal geen nieuwe kunstijsbaan. Statenlid Ton Serlie: "Een ijsbaan heeft een bovenregionale functie. Die in Heerenveen en Groningen dus ook. Alle ijsbanen in Nederland hebben exploitatieproblemen. Maak het de banen in Heerenveen en Groningen nou niet moeilijker door er ook in Drenthe nog één te bouwen."

'Geld hoeft niet naar ijsbaan'

Volgens gedeputeerde Henk Brink is de 5 miljoen euro subsidie die het vorige college van Gedeputeerde Staten voor een ijsbaan aan Hoogeveen wilde geven teruggevallen in de algemene reserve van de provincie. Brink wil best weer geld beschikbaar stellen voor een bovenregionale sportvoorziening, maar dat mag ook paardensport, handbal, voetbal of iets anders zijn. Een bedrag wilde Brink niet noemen.

De Partij voor de Dieren ziet dat het geld het liefst naar een voorziening in de breedtesport gaat. PvdD-Statenlid Siska Peeks vindt een ijsbaan een hoge investering voor een kleine groep mensen. Ze vindt het gekkenwerk dat een gemeente als Assen of Hoogeveen een ijsbaan zou moeten realiseren, zeker gezien de slechte financiële positie van beide gemeenten. Brink wil in ieder geval afwachten welke definitieve plannen er in Assen nu wel of niet komen voor een sneeuw- en ijscomplex op de Toeristisch Recreatieve Zone bij het TT Circuit. Zo denkt Forum voor Democratie er ook over en bekijkt dan of zo'n plan een laatste financieel zetje verdient.

Ook CDA, D66, ChristenUnie en PvdA voelen ook alleen voor een steuntje in de rug bij een goed plan voor een ijsbaan.

Brief KNSB

"De schaatsers en vele vrijwilligers, in Drenthe en Noord-Overijssel, missen nu al drie seizoenen kunstijs in Drenthe. Zij hadden allen de hoop in 2021 weer in Hoogeveen te kunnen schaatsen. Dat perspectief is nu weggevallen. Het ergst is daarbij dat er daarmee in het geheel geen perspectief meer is op een kunstijsbaan in Drenthe. Dat zal velen demotiveren en zich van de schaatssport doen afkeren. Dat laatste betreft dan vooral kinderen en jongvolwassenen", zo schrijft KNVB Gewest Drenthe-voorzitter Bart Jonkers.

De Drentse ijsbaansoap

Hoogeveen en Assen waren in een heftige strijd verwikkeld om de provinciale subsidie van 5 miljoen euro voor een kunstijsbaan. Hoogeveen won die strijd op een bijzondere manier door financieel garant te gaan staan voor het hele project. In een moordend tempo werden plannen gemaakt. Critici waarschuwden al dat de ijsbaan niet uit zou kunnen. De rekenkamer van de gemeenteraad van Hoogeveen maakte gehakt van de financiële onderbouwing van de plannen. Dat leverde een heftige reactie op van het college van burgemeester en wethouders die door wilde met de plannen. Uiteindelijk trok Hoogeveen de stekker eruit, omdat de bouw 21 miljoen euro duurder zou worden dan gepland.