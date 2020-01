Negen Drentse gemeenten tonen tijdelijk lichtkunstwerk Levenslicht

Levenslicht, het tijdelijke Holocaust-monument van kunstenaar Daan Roosegaarde, is de aankomende week in verschillende Drentse gemeenten te zien.

Het lichtkunstwerk is gemaakt op verzoek van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen, die symbool staan voor de Nederlandse joden, Roma en Sinti die vermoord werden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het monument werd vorige week gepresenteerd in Rotterdam. De stenen werden vervolgens verspreid door heel Nederland. 170 gemeenten ontvingen een aantal stenen, om zo een eigen tijdelijk monument te hebben precies 75 jaar na de bevrijding van vernietigingskamp Auschwitz. Het internationale symbool van de Holocaust werd op 27 januari 1945 door het Rode Leger bevrijd.

Negen gemeenten

In Drenthe hebben negen van de twaalf gemeenten zich verbonden aan het herdenkingsmonument. In Coevorden en Zuidlaren zijn de stenen te zien in de synagoge, in Assen op de Brink en in Hoogeveen bij theater De Tamboer. De gemeente Midden-Drenthe wil nog niet bekendmaken waar de stenen komen.

Kosten en keuzes

Gemeenten De Wolden, Noordenveld en Borger-Odoorn kiezen dit jaar voor andere herdenkingen in het themajaar 75 jaar vrijheid. "We vinden het initiatief op zich sympathiek en onderschrijven vanzelfsprekend het belang van de herdenking. Onze budgetten zijn echter beperkt, wat betekent dat we keuzes moeten maken", laat een woordvoerder van Borger-Odoorn weten. Ook logistiek en beveiliging werpen bij de gemeente drempels op. "In het kader van 75 jaar vrijheid zetten we ons geld dan liever in voor lokale initiatieven."