Toch toekomstmuziek voor Muziekcentrum Westerveld?

Het is nog onduidelijk of er een toekomst is voor Muziekcentrum Westerveld in Dieverbrug. Eigenaar Michiel Gerringa zou er eigenlijk mee stoppen, maar na positieve reacties uit de politiek en de regio wil hij kijken of er nog muziek in het centrum zit.

Gerringa liet in november weten te willen stoppen met het centrum omdat de opbrengsten niet in verhouding stonden tot de uren die hij erin moest steken. Al gauw werd er een petitie opgestart om het centrum toch open te houden. Ook Gerringa onderzocht de mogelijkheden om het een nieuw leven in te blazen.

Subsidies van de gemeente

Het is de bedoeling dat Muziekcentrum Westerveld verdergaat als een stichting, waardoor het aanspraak zou kunnen maken op gemeentelijke subsidies. Iets wat nu nog niet mogelijk is. "Een doorstart met Stichting Cultuurbrug zou mogelijk zijn, waardoor de voorziening in het pand behouden kan blijven. Ik zou dan waarschijnlijk in de directie van de stichting komen."

Volgens Gerringa zitten er nog wel wat haken en ogen aan. In de gemeenteraad werd redelijk enthousiast gereageerd, maar er werd ook gewezen op een zogeheten cultuurvisie uit 2018. Daarin staat bepaald dat het niet de bedoeling is dat culturele instellingen gesubsidieerd worden. "We hebben gezien dat een nieuwe stichting niet binnen de beleidskaders past, dus daarin moet gekeken worden of er een nieuw initiatiefvoorstel mogelijk is."

Gerringa gaat nu samen met Stichting Cultuurbrug kijken naar zo'n nieuw voorstel. "Voor het weekend moet dat bij de politiek liggen, om het over twee weken geagendeerd te krijgen. Want dan volgt het formele debat. En dan komt de eindstreep ook dichterbij."

Scala Meppel

De eigenaar van Muziekcentrum Westerveld durft nog niet te zeggen of het hem gaat lukken. Hij wijst daarbij ook op Scala Centrum voor de Kinderen in Meppel, een regio verder. Scala en het Muziekcentrum zijn altijd belangrijke partijen geweest, maar eigenlijk hebben die onderling nooit goed samengewerkt.

Gerringa: "We snappen dat er vanuit de politiek veel met Scala gewerkt wordt. Het is op zich ook wel logisch dat mensen tevreden zijn over die samenwerking. Onze stichting wil ook zo'n rol vervullen, maar men zegt ook wel terecht dat ze ons nog helemaal niet kennen. Het is lastig. We willen heel graag samenwerken, maar erg uitnodigend klonk het nog niet."

