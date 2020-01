Roparun breidt route door Drenthe uit

De Roparun is een hardloopevenement voor het goede doel. Het opgehaalde geld gaat naar projecten om het leven van kankerpatiënten wat aangenamer te maken.

Van Duitsland naar Rotterdam

Het evenement begint op 30 mei. De route die door Drenthe komt, begint in Oldenburg. Dan gaan de lopers via Groningen naar Friesland. Bij Hijkersmilde komen ze vervolgens onze provincie binnen. Daarna gaan de lopers naar Assen, Hooghalen, Zwiggelte, Westerbork, Orvelte, Wezup, Zweeloo, Noord-Sleen, Sleen, Holsloot, Dalen en Coevorden. Daarna gaan ze de grens over richting Overijssel.

De tocht eindigt in Rotterdam. Bij eerdere edities ging de route alleen door het zuidoosten van Drenthe.

De route van de Roparun in 2020 (foto: Google Maps)

Hopen op meer deelnemers

Dat er voor een deels nieuwe route is gekozen, komt niet als een verrassing. De organisatie maakte die plannen vorig jaar zomer al bekend. Door de route over een groter deel van Noord-Nederland uit te smeren, hoopt de organisatie meer deelnemers aan zich te binden. Naast deze route zijn er nog twee routes, die beginnen in Almelo en in Parijs.

Dit jaar is de 29ste editie van de Roparun. Vorig jaar is er met 5,6 miljoen euro een recordbedrag opgehaald. Sinds de eerste editie is 88 miljoen euro ingezameld.