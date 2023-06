Na ontslag bij FC Groningen gaat Fledderus aan de bak bij Eredivisie CV

Jan de Jong, de directeur van de Eredivisie CV, noemt de komst van Fledderus 'een volgende stap in de verdere professionalisering' van de belangenclub. "Mark-Jan weet wat het is om in de eredivisie te voetballen en wat het is om technisch directeur te zijn bij een club in de eredivisie", zegt hij. "En in die laatste rol zette hij zich altijd actief in voor het collectief."