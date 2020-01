82 jaar getrouwd en nog steeds verliefd: 'We kunnen niet zonder elkaar'

Vandaag vieren Arend en Aaltje hun trouwdag. Thuis, in Ruinen met wat familie en vrienden. "Echt feesten kunnen wij niet meer. Het is daarom mooi dat er wat familie is en je met elkaar bent." Ook zoon Barteld is trots op het huwelijk. "En natuurlijk dat ze er nog zijn. Het is een prachtige dag."

Het geheim?

Maar wat is nou het geheim van zo'n lang huwelijk? "Je bent bij elkaar en je zorgt voor elkaar. We kunnen elkaar gewoon niet missen", vervolgt Aaltje. "We hebben veel meegemaakt. Vrienden of familie die ziek werden, de oorlog. Je kan er zo een boek over schrijven. Samen trek je elkaar er doorheen."

Dat scheiden tegenwoordig een trend lijkt, vindt Aaltje niks. "Dat is niet mooi, het hoort niet zo. Als je elkaar het 'ja-woord' geeft, moet je ook bij elkaar blijven. Als er iets is, moet je dat met elkaar uitpraten."

'Met een kus maak je het goed'

Het stel leerde elkaar kennen op straat en tijdens het dansen. Ze werden verliefd en trouwden. Toen zij in 2018 het record van het langste huwelijk verbraken, kregen ze landelijk aandacht. Dat record scherpen ze met de dag aan. "De cameraploegen uit heel Nederland stond hier in huis. Nu is dat allemaal teveel voor ons, dat willen we allemaal niet meer."

Of je nou net getrouwd bent, of al 82 jaar, dat maakt het stel niet uit. Aaltje is nog steeds verliefd. "Natuurlijk! Maar we hebben ook wel eens ruzie hoor", zegt ze lachend. "Maar met een kus is het zo weer over."