Mestvergister naast de deur: ‘Het is net of we in een koeienstal wonen’

Omwonenden van de biovergister in Stadskanaal, net over de grens in Groningen, zijn het zat: de constante mestlucht die buiten, maar ook binnen in de woningen hangt. Het gaat zelfs zo ver dat ze overwegen hun woning te verkopen.

"Het is net of we in een koeienstal wonen", zegt omwonende Vanja Bentum tegen RTV Noord

Ramen en deuren dicht

Het is donderdagochtend als Bentum en buurvrouw Wendy Stel in de tuin staan. Zij wonen hemelsbreed op nog geen vijfhonderd meter van de vergister. In die vergister wordt onder andere mest gestopt. Door dat te verbranden ontstaat groen gas en stroom. Het gas gaat naar het naastgelegen Refaja Ziekenhuis, de stroom gaat het net op.

Een duurzame manier van energie opwekken dus, maar wel een die leidt tot ergernis bij de omgeving.

Bentum: "Wij wonen hier nu elf jaar. De eerste jaren hadden wij nergens last van, maar de afgelopen drie maanden is het zó extreem dat ik het liefst een te koop bord in de tuin zet. De ramen kunnen niet open, je kunt niet buiten zitten, je kunt je was niet eens buiten hangen. En dan moet je nagaan dat wij er een kleine vijfhonderd meter van af wonen. Je hebt ook een wijk die er pal tegenaan woont. Wij hebben contact met die mensen. Ook zij zijn het zat."

'Ik ben er echt klaar mee'