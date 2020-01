Beroving bij huis in Ruinen

De politie geeft weinig details over wat er is gebeurd (foto: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

In Ruinen is gisteravond een beroving geweest bij een huis aan de Westerstraat. Volgens de politie is daarbij geweld gebruikt.

De politie wil verder weinig loslaten over het incident. Zo kan ze niet zeggen of er gewonden zijn gevallen en is er ook geen signalement bekend van de dader of daders.

'Bewusteloos geslagen'

In het dorp wordt er inmiddels volop gesproken over de beroving. Een omwonende zegt dat het slachtoffer van de beroving bewusteloos zou zijn geslagen met een brandblusser. Een andere omwonende kreeg gisteravond rond tien uur ineens politie aan de deur. "Ze vroegen of we iets hadden gehoord, maar wij hadden niks gehoord. Korte tijd later zagen we dat ze bezig waren met een speurhond."

De politie heeft op sociale media een getuigenoproep geplaatst, in de hoop tips te krijgen over de mogelijke dader(s).