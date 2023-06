Henk Pama terug op markt in Zuidlaren na herseninfarct: 'Voelt heel goed'

Klanten misten hem ook

Pama heeft zijn klanten de afgelopen acht maanden gemist, maar andersom is dat ook het geval. "Ik was erg geschrokken", zegt mevrouw Keun. "Ik ken hem al veertig jaar. Henk is een man met een groot hart. Hij is er nog goed vanaf gekomen."

Zoon nam de boel over: 'Groot contrast'

In de afwezigheid van Henk Pama nam zijn zoon Tim de boel over. Dat was wel even wennen. "Ik ben lasser bij een mechanisatiebedrijf", legt hij uit. "Je krijgt vieze handen en het is zwaar werk. Dit is ook zwaar, maar op een andere manier. Het contrast was heel groot."