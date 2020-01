Tien aanmeldingen voor verkiezing Dorpshuis van het Jaar

De Spil in Gasselternijveen was de winnaar in 2017 (foto: RTV Drenthe/Jeroen Willems)

Acht dorpshuizen en twee wijkcentra hebben zich aangemeld voor de verkiezing Dorpshuis van het Jaar 2020. De inschrijving is gesloten en in de loop van volgende maand maakt de organisatie bekend welke zes dorpshuizen aan de verkiezing mogen meedoen.

De verkiezing kreeg dit jaar een thema mee: 'Wat voor dorpshuis willen we zijn in 2025?'. Alle 183 dorpshuizen, buurthuizen en multi-functionele accommodaties in Drenthe konden meedoen. Tien daarvan hebben hun toekomstvisie ingezonden. Daarbij zijn twee wijkcentra in Assen en Hoogeveen.

Kandidaten die worden geselecteerd gaan samen met BlijfKijken een film maken over hun eigen dorpshuis, RTV Drenthe komt ook op bezoek voor tv-opnamen. De winnaar wordt uiteindelijk bepaald door een vakjury, een dorpshuizenjury en het publiek dat via internet kan stemmen.

De zes geselecteerde dorpshuizen krijgen elk duizend euro. De winnaar krijgt daar nog 1500 euro bovenop.

Het beste dorpshuis van Drenthe wordt niet elk jaar gekozen. In 2017 won MFV de Spil in Gasselternijveen. In 2015 won Het Markehuis in Grolloo.

