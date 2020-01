Provincie wil kijken naar ondertiteling TV Drenthe

Gedeputeerde Hans Kuipers ziet kansen in de nieuwe EU-regels over toegankelijkheid. Het kabinet moet daar zelf Nederlandse wetgeving van maken. Daarin zou de verplichting van ondertiteling voor regionale omroepen opgenomen kunnen worden. Maar dan moet het Rijk volgens Kuipers ook voldoende budget leveren om alle taken van RTV Drenthe uit te kunnen voeren.

Het stoppen van de ondertiteling is volgens directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk een direct gevolg van de bezuiniging die het Rijk in 2017 oplegde aan de regionale omroepen. RTV Drenthe nam dik een miljoen euro van die bezuiniging voor haar rekening. De ondertiteling van de nieuwsprogramma's kostte destijds 30.000 euro.

Vergrijzing levert meer slechthorenden op

Oud-directeur Hedzer van Houten van woningcorporatie Woonconcept in Meppel scheef een brief over de ondertiteling aan Provinciale Staten. "Drenthe vergrijst in rap tempo en dan is een goede communicatie via de provinciale tv juist voor deze doelgroep van essentieel belang. Helaas is inmiddels een op de tien Nederlanders slechthorend of doof. In Drenthe gaat het dan om plusminus 50.000 inwoners en deze zijn voor het regionale nieuws afhankelijk van een goede ondertiteling op tv." De ondertiteling moet dus terug, zegt van Houten.

Een deel van Provinciale Staten lijkt daar onder aanvoering van CDA en GroenLinks wel voor te voelen. Maar daar is wel hulp van het Rijk bij nodig. D66 en Partij voor de Dieren willen weten of de bezuinigingen echt de enige reden zijn voor het schrappen van de ondertiteling. Forum voor Democratie wijst op de keuzes die RTV Drenthe moet maken, omdat ze als Drentse regionale omroep veel minder geld krijgt dan bijvoorbeeld de collega's in Gelderland en Noord-Holland. De bijdrage van het Rijk gaat immers per inwoner.

Presentatrice Anouk Middel en cameraman Edwin in de televisiestudio van RTV Drenthe (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

Geen extra provinciaal geld

De VVD wil in ieder geval geen provinciaal geld uitgeven aan de ondertiteling van RTV Drenthe. Statenlid Annigje Uddinga vindt dat RTV Drenthe een publieke taak heeft en iedereen moet bereiken, dus dat moet maar uit het jaarbudget van bijna tien miljoen euro komen dat de regionale omroep van het Rijk krijgt. "Dat is belastinggeld waar RTV Drenthe zorgvuldig mee om moet gaan. De omroep moet zorgen dat iedereen het nieuws kan volgen, ook doven en slechthorenden."

De PvdA wil dat gedeputeerde Hans Kuipers met RTV Drenthe op zoek gaat naar een permanente oplossing. Kuipers is van goede wil: toegankelijkheid van het nieuws is volgens hem een groot goed. En hij wil het Rijk ook wel duidelijk maken dat de regionale omroep voldoende geld van het Rijk moet krijgen voor de uitvoering van haar taken.