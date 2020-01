Biologische landbouw gekrompen in Drenthe

Het afgelopen jaar is de biologische landbouw in ons land gegroeid. Het totale oppervlakte groeide met 4,1 procent. Opmerkelijk genoeg liet de biologische landbouw in Drenthe een kleine krimp zien.

Meerdere verklaringen

Volgens een woordvoerder van Bionext is er wel een verklaring voor deze krimp: "Een deel van de verklaring is toe te schrijven aan het feit dat een groot biobedrijf zijn basis heeft verplaatst naar Friesland." Daarnaast is het aantal biobedrijven voor het eerst in vijf jaar tijd ook licht gekrompen.

Groei verwacht in toekomst

Verwacht wordt wel dat er in de komende jaren biobedrijven bijkomen in onze provincie. Volgens Bionext zijn er op dit moment negen bedrijven in omschakeling. Deze omschakeling naar biologisch boeren duurt in totaal twee jaar.

Het totale oppervlakte biologische landbouw in onze provincie is nu ruim 5.500 hectare. Dit is een daling van ongeveer 1,7 procent ten opzichte van 2018.