'Gevaarlijke' oversteek Langeloërweg in Norg wordt niet aangepast

Bovendien is er volgens hem een alternatief voor de oversteek, zo'n 200 meter verderop. Wel wordt de toegang tot de naastgelegen bushalte aangepast.

'Levensgevaarlijk'

Twee maanden geleden vroegen bewoners van het wooncentrum aandacht voor de gevaarlijke oversteek. Grootste probleem zijn de grote bomen langs de Langeloërweg die het zicht ontnemen voor mensen die terug naar de Vijversburg willen. "Mensen die een rollator gebruiken of in een scootmobiel zitten, staan al half op de weg voordat ze kunnen zien of er iets aankomt. dat is levensgevaarlijk", zeiden bewoners toen. Verder wordt de hoge snelheid van auto's en ander verkeer op die plek als een groot probleem gezien.

Wethouder Wekema snapt dat sommige mensen de oversteek als gevaarlijk of lastig ervaren. "We gaan morgen de situatie nog een keer bekijken. Misschien dat we nog iets aan het zicht kunnen doen, maar aanpassen is echt niet mogelijk", aldus Wekema.