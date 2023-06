Verruiming winkeltijden Hoogeveen op zondag definitief

De kogel is door de kerk: bakkers, slagers, supermarkten en poeliers in Hoogeveen mogen voortaan op zondag van 08.00 tot 22.00 uur open zijn.

In de praktijk verandert er voor die winkels in de foodsector niets. De verruimde openingstijden golden al sinds april 2022 door tijdelijke ontheffingen in verband met de coronapandemie en zijn nu in gemeentelijk beleid vastgelegd.