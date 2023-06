Vitale Vakantieparken tevreden over voortgang, maar niet op alle punten op volle snelheid

De aanmeldingen van vakantieparken die willen excelleren stromen binnen bij het Programma Vitale Recreatieparken. Tegelijkertijd zit de snelheid er niet in bij het aanpakken van parken die geen toekomst hebben als recreatief park.

Jan Wibiër, manager van Programma Vitale Vakantieparken Drenthe, kijkt terug op een geslaagd 2022. Op dertig parken vinden veranderingen plaats en in totaal werd er 1,5 miljoen euro aan excellentie-subsidie uitgekeerd.

Het Programma Vitale Vakantieparken Drenthe - in 2018 gestart om goed functionerende parken in Drenthe nog beter te maken en slechtlopende parken te transformeren - zorgde er onder meer voor dat 15 parken een ton subsidie tegemoet konden zien. Met behulp van die subsidies hebben de vakantieparken voor maar liefst 4,8 miljoen euro kunnen investeren in de recreatieve sector.

Dat is precies de bedoeling van dat excellentiespoor, zegt Wibiër. "We krijgen veel aanmeldingen voor dit spoor. Het is best een intensief traject, want als vakantiepark moet je zelf met een goed plan komen. Daarnaast ga je als recreatieondernemer een overeenkomst aan dat je zelf ook drie ton investeert in je bedrijf."

Accenten verlegd

In 2022 heeft het programma volgens Wibiër 'een paar accenten verlegd', zegt hij. "Het excellentiespoor is vooral gericht op de bovenkant, maar we hebben ons meer gefocust op de 'middenkant'. Met het uitblinkerstraject hopen we bedrijven die het al redelijk doen, nog beter te laten presteren. Van een 6 naar een 8, dus."

Andere parken worden 'gerevitaliseerd'. "Parken die wel een recreatieve toekomst hebben maar niet echt goed functioneren, kunnen op die manier een stimulans krijgen. Zodat ze niet door de ondergrens zakken", aldus Wibiër.

Transformeren kan nog steeds sneller

Het transformeren van parken die slecht lopen, gaat nog steeds niet op het gewenste tempo. Parken die geen recreatieve toekomst hebben, kunnen een andere invulling krijgen. Maar erg vlot gaat dat niet. "We willen sneller, maar hebben te maken met grondeigenaren en gemeenten", zegt Wibiër.

"En gemeenten hebben veel meer op hun bordje dan alleen vakantieparken. Dan kun je wel sneller willen, maar dat is soms gewoon niet mogelijk. Het is een ingewikkeld traject."

Extra jaren

Programma Vitale Vakantieparken loopt nog tot 2024. Eigenlijk zou het maar vier jaar lopen, maar de provincie Drenthe besloot in 2022 dat het wenselijk was om hier alvast twee jaar aan vast te plakken . Dit om 'de slagkracht van het programma te vergroten'.

Wibiër pleit ervoor om ook ná 2024 door te gaan met het programma. "Het zou zonde zijn om de expertise en de kennis die je nu vergaard hebt, straks te verliezen."

Uiteindelijk is het de provincie Drenthe die een besluit moet nemen over een eventuele nieuwe verlenging van het project. "Het meeste geld voor het programma komt van de provincie. We weten momenteel nog niet hoe het provinciebestuur eruit komt te zien, dus het is afwachten wat er na 2024 gaat gebeuren."

Wonen of verblijven?

Discussie over het programma is er ook. Bijvoorbeeld wanneer een bewoners van een park een permanente woonbestemming willen krijgen. "Maar dat is niet het doel van het Programma Vitale Vakantieparken", zegt Wibiër. "Ons doel is het vitaliseren van de toeristisch-recreatieve sector. Dat bijt elkaar soms."

Trots is Wibiër op het 'Naober'-spoor in het programma. "Dat is vooral gericht op de bestrijding van minder gewenste activiteiten op vakantieparken. We richten ons daarbij op de aanpak van sociale problematiek."