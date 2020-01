Zoek het uit! - Waar stond de watermolen van Deurze?

Andre Brasse werkt voor het Nationaal Park Drentsche Aa en heeft het vaak over die oude watermolen. Hij is er ooit een keer geweest, maar heeft nu geen flauw idee meer waar die molen stond. Wij gaan samen met hem en archeoloog Hans van Westing op zoek.

Dat valt trouwens niet mee. Met regenlaarzen aan banjeren we dwars door een moerassig gebied om er te komen. Het is even zoeken, maar dan heeft Van Westing de locatie gevonden. We kunnen tot ongeveer tien meter afstand komen, want de plek waar de molen stond is ondergelopen. De plek is een paar honderd meter van de weg die tussen Rolde en Assen loopt. Ongeveer recht tegenover eetcafé De Aanleg. Maar om er te komen, moet je dus dwars door het natuurgebied heen.

Weinig meer te zien

Van de molen zelf is nu niets meer te zien, maar in 1999 heeft Van Westing samen met collega's de molen opgegraven. Toen zijn er ook monsters van het hout genomen om te bepalen wanneer de molen geplaatst is. Daar is helaas niets uitgekomen, maar Van Westing vermoedt dat de molen er vanaf ongeveer 1250 heeft gestaan.

In 1572 is de watermolen in vlammen opgegaan. Bommen Berend heeft toen de dorpen geplunderd en alles meegenomen. Uit wraak hebben de boeren en de dorpsbewoners toen de watermolens, die gebruikt werden om graan mee te maken, in brand gestoken. Zo hadden Bommen Berend en zijn mannen niets aan het gestolen graan.