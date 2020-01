VVD Emmen geïrriteerd over gang van zaken rondom betaald parkeren in avonduren

De VVD in Emmen is niet te spreken over de manier waarop het college van Emmen de nieuwe parkeermaatregelen heeft ingevoerd.

Vanaf volgende maand wordt ook betaald parkeren in de avonduren ingevoerd tot acht uur 's avonds. De VVD had graag gezien dat de gemeenteraad daarover mocht discussiëren in plaats van dat 'zij terloops met een kort briefje op de hoogte is gesteld'.

De gemeente Emmen heeft 400.000 euro tekort op parkeren en daarom worden er maatregelen genomen. Naast het betaald parkeren in de avonduren, worden de tarieven voor vergunningen verhoogd en wordt er bezuinigd op parkeerbeheerders.

De gemeenteraad heeft vorig jaar het college de opdracht gegeven de problemen op te lossen. Daarom hoeft het college eigenlijk geen akkoord te krijgen van de raad hiervoor. Een besluit over de vergunningen moet de gemeenteraad nog wel nemen.

Samen naar oplossingen zoeken

De VVD in Emmen vindt dat er samen naar financiële oplossingen gekeken moet worden. "Er is blijkbaar wel overlegd met vertegenwoordigers van belanghebbenden. Maar een gezonde discussie in de gemeenteraad gaat het college uit de weg. Zo ga je niet met elkaar om. Er is veel maatschappelijke onrust over de parkeermaatregelen", zegt fractievoorzitter Marcel Meijer.

Ook de ondernemersvereniging gaf al aan niet blij te zijn met het betaald parkeren in de avonduren. Jeroen Bakker, voorzitter van Vlinderstad Emmen zei vorige week voor het blok te zijn gezet. "De gemeente kwam met een paar opties en hier kunnen wij mee leven."

De gemeente sprak met omwonenden, horeca en andere ondernemers. Een verhoging van de tarieven zagen zij niet zitten. "Wij vinden deze maatregel al behoorlijk wat. Tarieven verhogen is in onze ogen geen optie. Wij hebben het als ondernemers ook steeds zwaarder. Dus dat moet wel een beetje in evenwicht zijn", aldus Bakker.

Het betaald parkeren in de avonduren gaat per 1 februari in. Dan moet men tot acht uur 's avonds betalen, in plaats van zes uur. Op koopavond op donderdag blijft het tot negen uur 's avonds betalen. Het tarief blijft 1,80 euro per 58 minuten.

