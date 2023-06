Emmen neemt afscheid van Lukkien: 'Alles draait om voetbal, maar er moet ook een portie humor bij zitten'

Jacht naar promotie

In het seizoen 2014/2015 was trainer Joop Gall met FC Emmen al eens dichtbij promotie, maar Roda JC was in de finale van de play-offs te sterk. Ook voor Lukkien was promotie in zijn eerste jaar niet haalbaar. "In het tweede jaar had hij een betere selectie", vertelt Niels Dijkhuizen, FC Emmen-watcher bij RTV Drenthe.