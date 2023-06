'Op Dalerveen': het boek over Dalerveen, gemaakt door Dalerveners

Verhalen genoeg in ieder dorp. Dat is in Dalerveen niet anders, maar een eigen boek was er nog niet. Tot vandaag. Een groepje enthousiaste dorpsgenoten sloeg de handen ineen, klom in de pen en het resultaat is 'Op Dalerveen': een boek vol historie over van alles wat er zich in het Zuidoost-Drentse dorp heeft afgespeeld.

Zeven jaar zijn ze er druk mee geweest, de vier leden van de Werkgroep Boek Dalerveen. Het begon met een verzameling informatie. "Veel nieuwe mensen weten niet dat hier een melkfabriek stond, of dat er een fietsenmaker was, of een kruidenier", vertelt Anna Wiers. Het dorp is wat dat betreft erg veranderd. "Het leek ons een goed idee om dat op papier te zetten."

Dorpsverhalen verzamelen

Na een verzamelavond in dorpscafé De Boerhoorn sloten ook de buurten De Haar en 't Zuideind zich bij de Middenbuurt aan. Naast Anna Wiers bestond de groep uit John Ettekoven en Henk Benting. Wat volgde waren talloze bezoekjes aan dorpsgenoten en urenlang spitten in archieven. "Op een zeker moment hadden we heel veel materiaal en dachten we: hoe moeten we nou verder", blikt Wiers terug.

Schrijver, journalist én geboren en getogen Dalervener Jasper Bunskoek werd gevraagd of hij er een lopend verhaal van kon maken. Een monnikenwerk, zoals hij het zelf noemt: "Mensen weten dat je een boek aan het schrijven bent en komen dan aan met weer een doos vol foto's van Jan en Truus, die je niet kent", lacht Bunskoek. "Maar die ene foto van iemand die melk ophaalt bij de zuivelfabriek kun je hartstikke mooi gebruiken bij dat hoofdstuk."

Routegids

Het boek laat zich lezen als een routegids door Dalerveen, met op elke plek een eigen dorpsverhaal. "Het is een feitelijke weergave van hoe het dorp zich heeft ontwikkeld door de jaren heen, maar ook weer geen opsomming van feiten", legt de schrijver uit. "Het zijn allemaal verhaaltjes."

Deze week is het boek dan eindelijk af en gedrukt. 1,7 kilo aan gebundelde dorpsverhalen, verdeeld over ruim tweehonderd pagina's, ligt op de tafel tussen de vier leden in. Fotograaf Boudewijn Benting is in de laatste fase ingevlogen om de vormgeving op zich te nemen. Van al het materiaal heeft zo'n tien procent het daadwerkelijk tot in het boek geschopt.

De 32 verhalen gaan over de opkomst en het grotendeels verdwijnen van openbaar vervoer in het dorp, maar ook over het bedrijfsleven, het multifunctionele familiebedrijf Scholten, of de oorlogstijd, waarin het dorp een dubieuze rol speelde. "Als je hier nu rondloopt dan zie je dat natuurlijk niet meer", zegt Bunskoek. "Juist daarom is het fijn dat we die historie beschreven hebben."

Presentatie