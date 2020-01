Jinek maakt excuses voor uitzenden geluidsopnames Josef B.

Toen het gisteren in de talkshow van Eva Jinek over de 'Ruinerwold-zaak' ging, lieten ze de stem horen van klusjesman Josef B. uit Oostenrijk. Dat was tegen de regels van de rechtbank in, die alle media had verboden beeld- en geluidsopnames te maken van de verdachten.

"We wisten niet van de richtlijnen. Dit is niet met opzet gedaan", zegt hoofdredacteur Van der Horst tegen Dagblad van het Noorden. "We hebben ook direct onze excuses aangeboden aan de rechtbank."

Verbod

Gisteren was de eerste zitting in de 'Ruinerwold-zaak'. De rechtbank reikte journalisten bij binnenkomst schriftelijke opname- en uitzendrichtlijnen uit. Daarin staat onder meer dat er van de beide verdachten geen beeld- en geluidsopnames mogen worden gemaakt. De rechtbankvoorzitter heeft dit verbod tijdens de zitting nog eens uitgesproken.

Eva Jinek liet gisteren in de uitzending weten dat het bewuste fragment afkomstig was van 'een actualiteitenrubriek'. In het fragment spreekt B. zijn ongenoegen uit over het feit dat hij wordt vervolgd.

'Ontoelaatbaar'

De rechtbank liet eerder vandaag weten het 'ontoelaatbaar' te vinden, dat de geluidsopnames zijn uitgezonden op televisie. Of de uitzending eventuele gevolgen heeft voor de media tijdens volgende zittingen, is nog niet duidelijk. "Dat gaan we intern bespreken", aldus een woordvoerder.