Onderzoek naar ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen

Minister Bruno Bruins (VVD) van Medische Zorg en Sport moet voor de zomer met een evaluatie komen, schrijft RTV Noord.

De voltallige Tweede Kamer heeft voor een motie gestemd van het CDA om een duidelijk beeld te krijgen van de nieuwe zorgsituatie in deze regio, sinds de sluiting van spoedeisende hulp in Hoogeveen en Stadskanaal. Volgens indiener van de motie Joba van den Berg is de acute zorg in het gebied niet op orde.

'Extra zorgen'

"De ambulancedienst in Drenthe en Zuidoost-Groningen geeft al meer dan een jaar aan minimaal twee keer per dag te maken hebben met een stop", zegt Van den Berg. Bij een stop geeft de spoedeisendehulppost aan vol te zijn en moet de ambulance door naar een ander ziekenhuis.

"Zo lang dat gebeurt, is de acute zorg niet op orde", zegt Van den Berg. "Begin vorig jaar was dat al zo, maar inmiddels is ook de spoedeisende hulp in het Refaja én in Hoogeveen weg. Dat baart extra zorgen."

Cijfers én oplossingen

De Kamer wil nu onder meer dat minister Bruins voor de zomer duidelijke cijfers heeft over het aantal 'stops' waar ambulances mee te maken krijgen, en wat de aanrijtijden precies zijn.

Maar, zegt Van den Berg, "hij moet ook met oplossingen komen." Zo moet de minister kunnen beslissen bijvoorbeeld 'extra ambulanceposten te openen, om het aantal stops naar beneden te brengen'.