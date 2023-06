Smeren, smeren, smeren, want: 'Steeds meer mensen met huidkanker'

De grote koperen ploert gaan we het hele weekend zien. Eindelijk misschien, maar we moeten ons bewust zijn van de schadelijke invloed van de zon. De zonkracht kan namelijk oplopen naar 7, dat betekent dat de huid binnen 15 minuten verbrandt.

En dus is goed insmeren met zonnebrandcrème noodzakelijk. Ype Faber, dermatoloog bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA), ziet een toename van ouderen met een vorm van huidkanker. "Bij die groep zien we ook ernstiger gevallen."

'Kunnen de klok niet terugdraaien'

Zo'n ernstige vorm van kanker is een melanoom. Vanaf de telling van 1989 tot en met 2022 is het aantal gevallen voor mannen verdrievoudigd en voor vrouwen ruim verdubbeld. "Voor alle soorten huidkanker geldt dat ze vooral door zonverbranding zijn ontstaan. Het had dus ook voorkomen kunnen worden als die generatie zich toen bewust was geweest van de schadelijke gevaren van de zon. Jammer genoeg kunnen we de klok niet veertig jaar terugdraaien", concludeert Faber.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De afgelopen 10 jaar is het aantal mensen met huidkanker meer dan verdubbeld. Meestal komt huidkanker door teveel blootstelling aan uv-straling of de zonnebank. Honderden mensen per jaar overlijden door de ziekte.

De meest voorkomende types huidkanker zijn basaalcelcarcinoom (circa 70 procent van alle nieuwe patiënten), plaveiselcelcarcinoom (circa 20 procent) en melanoom (circa 10 procent). Daarnaast zijn er nog enkele zeldzame vormen van huidkanker, zoals merkelcelcarcinoom.

Onwetendheid

Een rondgang langs zonaanbidders aan de Baggelhuizerplas in Assen leert dat er nog wel verbeterpunten zijn wat betreft het insmeerbeleid. Zo zit een man met ontbloot bovenlijf te bakken aan de rand van de plas. "Ik heb nooit last van verbranding dus ik heb me niet ingesmeerd. Ik weet dat dat wel zou moeten, maar het gaat al jaren goed. Alleen als ik aan het vervellen ben, dan gooi ik er een beetje vet op."

Een andere man wandelt met ontbloot bovenlijf een rondje in de volle zon. "Ingesmeerd? Nee joh! Het is eindelijk mooi weer, daar moet je van genieten. Lekker bakken, lekker bruin worden. Je moet ergens aan doodgaan toch?"

Genuanceerder is de jeugd. Zij smeren elkaar in en blijven in de schaduw. "Ik wil niet rood worden maar wel bruin. Insmeren is belangrijk, anders krijg ik huidkanker en dat wil ik niet", zegt een meisje. Haar vrienden beamen dat.

Festivals en ziekenhuizen

Omdat blijkbaar niet iedereen het belang ervan inziet om huidschade en de mogelijke vorming van huidkanker te voorkomen, neemt de organisatie van het Hello Festival zelf de verantwoordelijkheid. Dit weekend stellen ze gratis zonnebrandcrème beschikbaar. En verzekeraar Univé biedt hangt speciale zonnebrandcrème-dispensers bij zeven zwembaden in Midden- en Zuidwest Drenthe. Een ziekenhuis in Venlo voorziet 120 basisscholen van zonnebrandcrème.