Voorpret voor Bluesfestival Grolloo met muziek en eitjes op de camping

Grolloo staat dit weekend weer in het teken van het Holland International Bluesfestival. En er zijn natuurlijk ook blues-campings om de bezoekers te huisvesten. Roel-Poppe Lubbers runt een van die campings.

Lubbers heeft dit jaar 1.300 gasten. Het is een gemêleerd gezelschap, afkomstig uit Nederland, Duitsland en zelfs Amerika. En de stemming is prima. "Een blues-liefhebber is vaak wat ouder, rustig en een gezellig figuur dat eigenlijk nooit voor problemen zorgt", zegt Lubbers. Er wordt ook rekening gehouden met het warme weer. "Er zijn extra flesjes water, watertappunten en we zorgen ook voor parasols."

Voorpret

Om in de goede sfeer te komen treden er op de camping ook bandjes op. "De campinggasten worden per trekker-trams naar het festivalterrein vervoerd. En we halen ze ook weer op", vertelt Lubbers.