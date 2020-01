Djammen: De zalvende country van Lisa Ploeger

"Ik ben een beetje in de country gerold door Waylon. Hij is een groot voorbeeld voor mij. Folk vind ik daar ook wel mooi bij passen", legt ze uit.

Leed verzachten

Country is misschien niet een genre waar je aan denkt bij het zien van Lisa, maar het tegendeel is waar. "Ik kan er mijn eigen gevoel in kwijt en ook dat van mijn familie of mijn vrienden. Als zij iets meegemaakt hebben, dan kan ik dat er ook in verwerken. Misschien vinden ze het mooi en misschien niet. Misschien maakt dat het beter. Ook voor mijn eigen situaties, dat schrijft gewoon lekker van me af." Lisa's liedjes staan zodoende dichtbij haar.

Toevalligheden

Ze schrijft niet enkel liedjes om leed te verzachten. Ze gaan ook over gewone dingen. "Soms begin ik met de melodie. Ik speel wat op de gitaar en dan kijk ik wat eruit komt. Dan schrijf ik er later een tekst bij. Maar soms zit ik bijvoorbeeld in de bus of de trein en zie iets voorbij komen en denk dan: wauw dat is leuk om over te schrijven." Lisa schreef een aantal jaren geleden ook een nummer voor het Popsporttraject, maar schopte het niet ver. Onlangs deed ze weer mee en toen kwam ze een stuk verder. Ze vindt zelf ook dat ze is gegroeid als muzikant.

Naast dat de jonge artiest zelf graag op een podium staat, is ze inmiddels ook toegetreden tot countrybandje Get Easy. Maar dat is niet haar uiteindelijke doel. "Ik hoop dat ik ooit met een eigen band ga optreden, toeren door Nederland. Dat soort dingen", lacht Lisa.