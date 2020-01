Tientallen ontslagen Drentse bankmedewerkers hebben weer werk

De medewerkers kwamen door de financiële crisis op straat, maar inmiddels heeft een groot deel van hen een nieuwe baan, of is voor zichzelf begonnen. Ze zijn onder meer de zorg en het onderwijs ingegaan (docenten economie, wiskunde). In Drenthe ging het om 97 ontslagen medewerkers, 82 van hen hebben weer betaald werk met hulp van Europees geld. Dat geld kwam uit het Europese Globaliseringsfonds, waarmee de gevolgen van een financieel-economische crisis op de arbeidsmarkt kunnen worden opgevangen.

Trots zijn

PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius vindt dat Drenthe trots kan zijn op dit project. "In een provincie als Drenthe is het soms moeilijk als je je baan verliest om opnieuw werk te vinden. Dus dit resultaat is een supergoed resultaat, voor iedereen maar ook voor de mensen in Drenthe."

Drenthe legde samen met het UWV, zogeheten private partners en de twee andere provincies 1 miljoen euro op tafel, naast ruim 1,2 miljoen van de EU.

Europarlementariër Jan Huitema van de VVD is ook blij dat zo veel mensen weer werk hebben gevonden. Maar hij heeft bedenkingen bij het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering. Huitema vraagt zich af of Den Haag dat niet beter zou kunnen regelen.

Het is een open vraag of Den Haag dat zou doen: het Rijk bouwt dit soort regelingen juist af. In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de Europese begroting, dus ook over de toekomst van dit fonds. De vraag is dan ook of in de toekomst zo'n potje met geld voor ontslagen Drentse werknemers beschikbaar blijft.