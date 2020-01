Dwangsom Josef B.: 'Hij kan aanpassingen laten doen'

In deze boerderij in Ruinerwold woonde het gezin van Gerrit Jan van D. (foto: RTV Drenthe/Fred van Os)

Josef B. zit vast vanwege zijn betrokkenheid bij het boerderijgezin. Justitie verdenkt hem onder meer van vrijheidsberoving. De rechtbank in Assen bepaalde gisteren dat B. voorlopig nog niet vrij komt. Daarom stelde zijn advocaat Yehudi Moszkowicz dat B. niks kan doen aan de boerderij en dat de dwangsom hem te gronde richt.

"Er moeten zaken aangepast worden, maar dat betekent niet dat hij dat zelf moet doen", zegt een woordvoerder van de gemeente De Wolden. "Hij kan ook anderen inhuren. Maar het is aan de huurder om dat te doen of met een plan voor verbetering te komen."

Beperkingen opgeheven

Tot eind november golden er extra maatregelen voor Josef B., waardoor hij alleen met zijn eigen advocaat contact mocht hebben. Maar die beperkingen zijn opgeheven, en dat biedt hem volgens de gemeente de mogelijkheid om de verbouwingen te laten doen.

Het gaat om verbouwingen die zijn gedaan sinds B. de boerderij begon te huren, in 2010. Dat ontdekte de gemeente na de ontdekking van het gezin. "Toen de boerderij geen plaats delict meer was is bouw- en woningtoezicht er naartoe gegaan. Toen is ook geconstateerd dat zaken niet op orde zijn op het gebied van brand- en bouwveiligheid", aldus de woordvoerder.

Daarop is een brief gestuurd aan de huurder, met daarbij een aanzegging voor een dwangsom. "Dat is niet uniek. Het komt veel vaker voor dat we een dwangsom opleggen. Vorig jaar was dat 25 keer." De huurder blijft verantwoordelijk voor de geëiste aanpassingen, totdat hij de huur opzegt.

