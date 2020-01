Aanleg nieuwe rijbaan voor verdubbeling N34 bij Emmen begint in februari

Afgelopen december praatten de provincie Drenthe en aannemer BAM geïnteresseerden tijdens een informatieavond bij over de werkzaamheden tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot. Gisteravond was het de beurt aan de provincie en aannemer Dura Vermeer om te praten over het stuk weg tussen Emmen-West en de aansluiting met de N381.

Nieuwe baan

Maarten Willering van Dura Vermeer vertelt dat op dit moment ook langs dit gedeelte van de N34 een vangrail wordt neergezet. "Dat is voor de veiligheid. Op 3 februari beginnen we met het aanleggen van een nieuwe baan, aan de kant van Emmen. Dat is het eerste wat we gaan doen."

Door de werkzaamheden zal de N34 bij Emmen zo nu en dan dicht moeten. "Op de N34 is er twee keer een weekendafsluiting, dat is dit jaar in oktober en in maart 2021. Ook is er twee keer een weekendafsluiting van de N381. Daar moeten we bijvoorbeeld asfalteren, dan moet 'ie wel even dicht. Dat gebeurt in juni en september van dit jaar."

Zo gaat de N34 tussen Coevorden en Emmen eruit zien

'Verkeer kan altijd doorrijden'

Dat er relatief weinig hinder is voor het verkeer komt volgens Willering doordat er eerst een nieuwe baan aan wordt gelegd. "Als die klaar is, kan het verkeer op die nieuwe baan en dan pakken we de oude baan aan. Zo kan het verkeer altijd doorrijden, zowel naar Groningen, als richting Coevorden en Hardenberg."

Naast de verdubbeling van de N34 tussen Emmen-West en de N381, gaat ook 'Emmen-West' zelf op de schop. Dat is de aansluiting van de N34 met de rondweg van Emmen (N391). "Die pakken we helemaal aan", zegt Marinus Pasjes van de provincie Drenthe. "De grootste wijziging is dat je straks vrij de rondweg kunt oprijden vanaf de N34. Dat heeft vooral consequenties als je vanaf de kant van Groningen komt. Nu ga je naar beneden naar de rotonde toe en dan de N391 op. In de toekomst ga je omhoog. Dan ga je met een grote boog over het bestaande viaduct heen en dan ben je in één keer de linker weghelft geworden van de rondweg, verder Emmen in."

De werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

Mei 2021

Zowel het stuk N34 tussen Coevorden-Noord en knooppunt Holsloot, als het stuk tussen Emmen-West en de N381 moet in mei 2021 verdubbeld zijn. "Als het weer ons goed gezind is, dan halen we die einddatum", verzekert Maarten Willering van Dura Vermeer.

Project 'Emmen-West' heeft volgens Marinus Pasjes van de provincie Drenthe 'bijna dezelfde tijdsindeling'. "Maar die heeft waarschijnlijk net even wat meer tijd nodig, omdat het werk ook behoorlijk wat complexer is." De werkzaamheden bij de aansluiting met de rondweg worden uitgevoerd door aannemer Van Spijker uit Meppel.

Van Coevorden tot N381 verdubbeld

Als alle werkzaamheden klaar zijn, is de N34 vanaf Coevorden-Noord tot aan de aansluiting met de N381 verdubbeld.

