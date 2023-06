Holland International Bluesfestival ook in 2024: 'Zonde om er niet mee door te gaan'

Het Holland International Bluesfestival is dit weekend in Grolloo niet bezig met een afscheidstournee. Het tweedaagse evenement keert volgend jaar terug voor een zevende editie.

In 2016 werd het Holland International Bluesfestival voor het eerst gehouden. Het was een initiatief van bluesliefhebber Johan Derksen, inwoner van Grolloo. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het festival in totaal vijf jaar zou plaatsvinden.