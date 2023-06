Brugwachter (81) onlosmakelijk verbonden met Grachtenfestival: 'Ik ga door tot de laatste snik'

Zo'n 47 historische schepen zijn dit weekend te bewonderen tijdens het Grachtenfestival in Meppel. Die schepen passeren meerdere bruggen die worden bediend door vrijwilligers, waaronder de 81-jarige Jan Vonk. Hij doet dat sinds het begin en dat is inmiddels voor de 17de keer.

"Ik doe dit omdat ik het leuk vind. Ik ben gek op water en heb zelf ook een boot gehad", legt Vonk uit. "Daarnaast heb ik mijn hele leven bij de NS gewerkt en een aantal jaren daarvan als beheerder van alle spoorbruggen in Noord-Nederland. Dus professioneel heb ik ook wat met bruggen. Verder is het contact met de schippers heel leuk."

Veel zwaaien

Vonk roept wat naar een schipper die door de Zuiderbrug komt. "Het is een feest van herkenning. Dan zwaait er iemand en praten we wat. Al is dat trouwens wel minder geworden. De oudere schippers ken ik beter omdat die ook naar het Captain's Dinner op vrijdagavond komen en daar zijn er elk jaar minder van."

Het handwerk zit hem in het plaatsen van een bord voor de brug dat die is gesloten, het sluiten van de hekken en het openen van een luikje waar een deel van de brug in verdwijnt als die opengaat. De brug zelf gaat automatisch open. "Als ik op de witte knop druk, gaat de brug open en de zwarte knop is ervoor om deze weer te sluiten."

Brug blijft open

Het is volgens Vonk allemaal gevoelige apparatuur. Dat blijkt, want nadat een mast de brug raakt, wil deze niet meer dicht. "Dat heb ik in al die 17 jaar nou nog nooit meegemaakt." Een uurtje later is de storing weer verholpen.