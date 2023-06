Celstraf geëist voor zware mishandeling met een koevoet

"Een uit de hand gelopen ruzie om zeven tientjes", zei de officier van justitie over het ernstig conflict op 11 april 2021 bij de toenmalige woning in Assen van een 49-jarige man uit Ekehaar. Voor zware mishandeling met een koevoet eiste de officier van justitie een celstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk.

De verdachte had een zakelijk geschil met het slachtoffer uit Assen. Hij wandelde die zondag in april met zijn vrouw. Hij kreeg telkens appjes van de Assenaar, over geld dat nog moest worden betaald. De toon werd steeds dreigender, zei de verdachte. In de auto belde hij nog met de Assenaar. Dit tot groot ongenoegen van zijn vrouw: 'het is toch zondag, stop daarmee'.

De man was amper thuis toen hij bezoek kreeg van de Assenaar. "Die stapte woedend uit zijn auto, met grote ogen", zei de veertiger. Volgens de verdachte werd hij door de Assenaar bedreigd. Beiden kwamen in een worsteling terecht, zei de man. Volgens hem vielen hij en zijn rivaal en raakte de ander door een paaltje of een tegel gewond.

De veertiger belde zelf de politie. Hij wilde aangifte doen van bedreiging. Maar de vermeende bedreiger was zo gewond, dat die naar het ziekenhuis werd gebracht. De artsen schrokken van het letsel. Ze zagen een gapend gat en botsplinters in de hersenen. De man moest onmiddellijk worden geopereerd.

De meningen van de buurman en echtgenote van de verdachte over de vechtpartij lopen uiteen. Het slaan met een koevoet is door niemand gezien. Toch gelooft de officier van justitie niet dat het letsel is veroorzaakt door een val. Die scenario komt niet overeen met de hoofdwond en de vele verwondingen op het lichaam van het slachtoffer.

Er is geen koevoet gevonden die zou zijn gebruikt in het gevecht. De advocaat van de veertiger vroeg vrijspraak vanwege te weinig bewijs. De verdachte verhuisde na het incident naar Ekehaar. Het slachtoffer is uit angst vanuit Assen verhuisd naar 'een eind verderop', zei hij tijdens zijn spreekrecht.